Ex-funcionário do Domingão do Faustão processa a Globo

O produtor Renato Oliveira Cardoso, que foi funcionário do Domingão do Faustão, atração dominical da Globo, resolveu processar a emissora. As informações são do site Audiência Carioca. O processo, de número 0010059-03.2014.5.01.006 / 2015, corre no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região do Rio.

No pedido de dano moral, que já está tramitando há quatro anos, segundo o site, Renato alegou que o apresentador Fausto Silva o tratava de forma pejorativa ao chamar Renato de 'galinha', 'mulherengo', e dizendo que 'se o marido da telespectadora não dava mais no couro, era só chamar o Renatinho'. Segundo ele, isso causou diversas brigas com sua ex-mulher.





"Ocorre que, além de expor o Reclamante ao ridículo em rede nacional e internacional, os comentários do Sr. Fausto Silva iniciaram várias brigas entre o Autor e sua ex-esposa, até o momento em que o 'Faustão' declarou ao vivo que o Reclamante foi noivo por oito vezes, o que foi o estopim para o final do casamento do Demandante, sendo certo que a ex-esposa do Reclamante sequer ouviu suas explicações de que tais fatos jamais ocorreram. Ao tentar argumentar com o Sr. Fausto Silva sobre o ocorrido, solicitando ao mesmo que não veiculasse sua imagem com tais afirmações, o ‘Faustão’ informou ao Autor que tal situação não podia mudar, e caso o Reclamante não quisesse mais ser intitulado daquela forma que se afastasse do programa “Domingão do Faustão”, bem como da Reclamada".

Apesar da solicitação de dano moral, a Justiça não concedeu o pedido. A defesa de Renato entrou com pedido de recurso pelas ofensas, entretanto, sem novo êxito. Em dezembro de 2011, segundo o processo, Renato foi dispensado por Faustão de seu programa e foi trabalhar em produções de dramaturgia da Globo. Apenas foram autorizados pagamentos relativos à jornada de trabalho, como horas extras e acúmulo de função. Fausto Silva não figura como réu nestas ações. Renato passou pela TV Globo durante 14 anos, entre 1998 e 2012.

O que diz o processo

“… o apresentador, Sr. Fausto Silva, denegria a imagem do Autor de várias formas, tendo sido chamado de ‘galinha’, ‘mulherengo’, inclusive fazendo alusões à imagem do Demandante do tipo: ‘minha senhora se seu marido não dá mais no couro, chama o Renatinho que atenderá suas necessidades…”

“O Sr. Fausto Silva declarava, em rede nacional e internacional, que o Autor ficava rebolando como um gay para um general militar”

