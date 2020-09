Ex-galã da Globo, Max Fercondini largou tudo para viajar pelo mundo

Famoso por ter interpretado Léo em Malhação, lá nos anos 2001 e 2002, Max Fercondini abandonou a vida de galã de televisão para realizar um sonho: viajar pelo mundo.

Em entrevista ao Uol, ele deu detalhes de sua nova expedição, a terceira da vida, que desta vez será realizada em um barco. Já são dois anos e meio viajando.

Antes de arrumar as malas e seguir o sonho de desbravar o mundo, Fercondini fez muito sucesso na TV. Além de Malhação, ele esteve em "Laços de Família" (2000), "Começar de Novo" (2004), "Páginas da Vida" (2006), "Ciranda de Pedra" (2008). Em 2009, veio o "Globo Ecologia", que Max apresentou por cinco anos enquanto ainda fazia novelas.

"Um dia pretendo voltar a atuar, mas por ora estou mais realizado fazendo expedições", disse ao Uol.

Antes de se lançar no oceano, Max cruzou os ares em um avião monomotor e, depois, terras distantes em "um motorhome. Ele conheceu geleiras, sítios de Machu Picchu e viu as estrelas do Atacama.

"Viajei pelo Pantanal, Amazônia, pampas, cerrado. Pousei em tribos indígenas, ribeirinhos, comunidades quilombolas. Escalei um vulcão ativo e ajudei paleontólogos a escavarem um dinossauro de 90 milhões de anos", lembra.