Ex-goleiro Iker Casillas alega ter sido hackeado após tweet sobre homossexualidade

Envolvido em uma polêmica sobre o fim do relacionamento entre Shakira e Gerard Piqué, o ex-goleiro do Real Madrid, Iker Casillas, revelou que um tweet revelando que, supostamente, ele seria gay, era falso e que sua conta foi hackeada neste domingo (9).

"Espero que me respeitem, sou gay", escreveu Casillas. No entanto, algumas horas depois, ele retornou ao Twitter para explicar que sua conta tinha sido hackeada e pediu desculpas a toda comunidade LGBTQIA+ que ficou ofendida com a brincadeira.

)Foto: Reprodução / Twitter)

"Conta hackeada. Felizmente tudo em ordem. Peço desculpas a todos os meus seguidores. E, claro, mais desculpas à comunidade LGBT", se retratou.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. ???? — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

No final de setembro, boatos sobre um possível affair entre Iker e Shakira circulou pelos tabloides da mídia espanhola após o ex-goleiro ter seguido a cantora no Instagram. O jogador, no entanto, se revoltou com as fofocas e disparou:

"Em alguma redação: Iker segue Shakira no Instagram. Então isso significa que estão juntos! Nós inventamos a notícia? Você não teria coragem. Então me aguarde. Tenha santa paciência. Meu Deus", disse.