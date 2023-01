Ex-humorista da Globo revela que é alcoólatra e pede ajuda após suposta agressão a mãe

O ex-humorista da Globo, Felipe Pontes, que foi preso recentemente por ter, supostamente, agredido a própria mãe durante uma briga familiar, conversou com o programa Domingo Espetacular sobre a situação pessoal.

Segundo o artista, as bebidas alcoólicas tomaram conta de sua vida e que diversos problemas com o álcool o levaram a passar a virada do ano preso em uma cadeia de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ele admitiu que brigou com os parentes e só aconteceu porque tinha bebido horas antes da briga.

"Eu estou alcoólico. Confesso que estou alcoólico. Estou precisando de ajuda. Eu vou conseguir. Começou no final de semana e começou a virar um hábito", disse ele sobre a dependência com o álcool.

Apesar de ter confessado sobre o vício, ele nega que tenha agredido a própria mãe e desmentiu as agressões no irmão. “O que me conforta é que eu sabia que as coisas iam se esclarecer, porque, dentro de mim, eu falei: 'Eu não fiz isso, eu estava em paz'", comentou.