Ex-jogador da seleção turca morre em acidente de carro aos 27 anos

O futebol da Turquia está de luto. O zagueiro Ahmet Çalik, do Konyaspor, morreu nesta terça-feira (11), aos 27 anos, após sofrer um acidente de carro. O jogador chegou a defender a seleção turca, e também teve passagem pelo Galatasaray, um dos times mais populares e tradicionais do país.

Çalik perdeu o controle do automóvel em um trecho de uma estrada em Ancara, capital da Turquia, e o veículo capotou várias vezes. O defensor, que estava sozinho, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Revelado no Gençlerbirligi, o jogador atuou no Galatasaray até ser contratado pelo Konyaspor, na temporada passada. O clube lamentou a morte do zagueiro nas redes sociais.

"Estamos profundamente tristes por ter perdido nosso jogador Ahmet Calik, que conquistou o amor de nossos torcedores e da cidade desde o primeiro dia em que chegou ao Konyaspor", diz a nota oficial do Konyaspor.