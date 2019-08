Ex-jogador do Galícia é assassinado na Caixa d’Água

(Fotos: Divulgação)

O ex-jogador do Galícia Esporte Clube Ítalo de Souza Bispo, 27 anos, foi assassinado a tiros no início da tarde deste domingo, no bairro da Caixa d’Água. Testemunhas disseram que o crime foi cometido por dois homens numa moto. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ítalo era zagueiro e também capitão do time e jogou no Galícia toda a temporada deste ano da Segunda Divisão do Campeonato Baiano. Fora do campo, Ítalo teve outra vida. Segundo a polícia, ele já tinha passagens por roubo e posse de arma de fogo e havia saído da prisão há quase um ano.

A autoria e motivação do crime estão sendo apuradas por agentes da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS). Não há informações quanto ao sepultamento. O corpo ainda está no Instituto Médico Legal (IML) em procedimento de necropsia, segundo a assessoria de comunicação do IML.

O crime aconteceu por volta das 12h50, na Avenida Glauber Rocha. De acordo com a polícia, familiares de Ítalo contaram que na manhã de ontem a vítima participou de um jogo de futebol e à tarde saiu com a namorada para comemorar a vitória do time. O casal estava dentro de um táxi, que parou para abastecer num posto de gasolina.

Testemunhas relataram que dois homens numa moto se aproximaram e o carona atirou contra Ítalo. O ex-jogador saiu do táxi ensanguentado, mas foi baleado novamente e acabou caindo em seguida. A Polícia Militar logo foi acionada.

Em nota, a PM informou que “uma guarnição da 37ª CIPM foi acionada pelo Cicom com a informação de que havia uma vítima de disparos de arma de fogo na Avenida Glauber Rocha. No local, a guarnição constatou o fato. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito. Foi realizado o isolamento da área e o Serviço de Investigação em Local de crime (Silc) foi acionado para a realização de perícia e remoção do corpo”.

O CORREIO conversou confirmou com um funcionário do Galícia Esporte Clube que a vítima jogou este ano no clune. “Ele ficou o período de 2019 até o final do Campeonato Baiano da Segunda Divisão. Assim como ele, toda a comissão foi dispensada. Era um rapaz muito querido, muito bom jogador, estava está vendo um time para ele, mas para idade dele, 27, é muito difícil”, disse o funcionário que preferiu não revelar o nome.

Em relação à ficha criminal de Ítalo, o funcionário do time se mostrou surpreso. “Ele era um jogador de muito bom comportamento, não era à toa que era o capitão do time. Foi uma surpresa quanto ao envolvimento dele com a criminalidade”, declarou. O presidente do clube, Manolo Muiños, por meio da assessoria de comunicação, informou ao CORREIO que não vai comentar o assunto.