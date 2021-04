Ex-jogador do New England Patriots mata cinco pessoas, incluindo duas crianças

O ex-jogador da NFL Phillip Adams foi identificado como o atirador que matou cinco pessoas nos Estados Unidos e depois tirou a própria vida. O caso aconteceu na cidade de Rock Hill, na Carolina do Sul, na tarde de quarta-feira (8). O atleta tinha 32 anos e atuou com Tom Brady pelo New England Patriots.

As vítimas são o médico Robert Lesslie, de 70 anos, a esposa dele, Barbara Lesslie, 69, e dois netos, Adah, de 9, e Noah, de 5. James Lewis, de 38 anos, que estava nas imediações da casa do médico, também foi assassinado. Uma sexta pessoa foi hospitalizada em estado grave.

Adams, que também acumulou passagens pelo San Francisco 49ers, Oakland Raiders, Seattle Seahawks, New York Jets e Atlanta Falcons, teria sido tratado por Lesslie no ano passado. Os motivos do crime ainda estão sob investigação.

"Encontramos a pessoa que acreditamos ser a responsável e estamos com ela neste momento e isso é tudo que posso dizer sobre o suspeito. Dr. Lesslie foi meu médico enquanto crescia. É uma daquelas pessoas que todo mundo conhece", afirmou Trent Faris, porta-voz do gabinete do xerife do condado de York.

De acordo com Faris, a polícia foi chamada para atender uma ocorrência na propriedade Lesslie por volta das 16h45 da quarta-feira, no horário local, e encontraram a cena do crime. Os tiros foram dados com uma arma calibre .45.

O pai de Phillip Adams falou ao WCNC que o filho era "um garoto bom" até que "o futebol americano o desordenou". Adams atuou pela última vez na NFL em 2015, pelo Atlanta Falcons, como defensive back. O jogador sofreu muitas lesões ao longo de sua trajetória na liga, como concussão e fratura no tornozelo do pé esquerdo.