Ex-jogador do PSG detona Neymar: 'Envelhece, ganha peso sem parar'

O estilo de vida de Neymar ganhou duras críticas de Jérôme Rothen, ex-jogador do Paris Saint-Germain. O francês colocou em xeque o profissionalismo do brasileiro que, ainda se recuperando de uma lesão no tornozelo, esticou as férias no Brasil e postou fotos curtindo festas de fim de ano e jogando pôquer.

Para Jérôme, o comportamento do camisa 10 é inadmissível. O ex-jogador, que defendeu a seleção da França, também lembrou os números baixos de Neymar na temporada: o brasileiro fechou 2021 com sua a pior média de gols e assistências por jogo desde que começou a atuar na Europa.

"Como podemos aceitar isto de um jogador que não esteve em 50% dos jogos e que tem, em comparação com outros anos, proporção de gols e assistências baixa? Está menos eficiente, o que é normal à medida que envelhece, ganha peso e não tem o estilo de vida adequado. A recuperação é mais difícil do que quando se tinha 25 anos quando se faz porcaria", disparou Jérôme.

???????? "Monsieur, mister Neymar, c'est un vrai sketch à lui tout seul, le club est un sketch, comment tu peux accepter ça d'un tel joueur qui joue encore 50% des matchs."



Neymar lesionou o ligamento do tornozelo esquerdo no dia 28 de novembro, durante o jogo contra o Saint-Étienne, pelo Campeonato Francês. Vale lembrar que o camisa 10 atuou em apenas 33 partidas das 61 disputadas pelo PSG no ano passado.

De acordo com o último boletim médico divulgado pelo clube, o atacante só deve retornar às atividades com todo o elenco do time em três semanas. Enquanto isso, ele seguirá, até o próximo domingo (9), com o programa de reabilitação em solo brasileiro - algo que também foi criticado por Jérôme.

"É inaceitável da parte do clube e eu culpo novamente o diretor esportivo [o brasileiro Leonardo], porque é ele quem gere a parte esportiva. É ele quem decide tudo. É ele quem dá autorização a Neymar para ficar no Brasil até 9 de janeiro e ser tratado lá. Mas onde é que nós estamos? Isto é inacreditável", detonou.