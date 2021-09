Ex-jogador do PSG morre após ficar 39 anos em coma por erro médico

O ex-jogador Jean-Pierre Adams, de 73 anos, morreu nesta segunda-feira (6), no Hospital Universitário de Nîmes, na França, após ficar 39 anos em coma. O ex-zagueiro entrou em estado vegetativo após um erro médico.

Em 1982, Adams recebeu em um hospital de Lyon uma dose exagerada de anestesia antes de realizar uma operação no joelho. Com isso, ele sofreu dano cerebral e entrou em coma. Durante as quase quatro décadas que se passaram, a mulher do ex-atleta, Bernadette, sempre acreditou que um ele iria acordar.

Nascido em Dakar, no Senegal, Adams se mudou aos dez anos para Montargis, na França, com a avó. Em sua carreira, jogou como zagueiro em clubes como Paris Saint-Germain, Nice e Nîmes. O ex-atleta também chegou a defender a seleção francesa, atuando em 22 partidas nos anos 1970.

Em comunicado, o PSG lamentou a morte de Adams. "O PSG perdeu hoje em de seus mais gloriosos ex-jogadores. O clube oferece suas condolências aos familiares e amigos", diz a nota. Ele vestiu as cores do time de Paris entre 1977 e 1979.

O Nîmes também emitiu nota sobre o falecimento do ex-jogador. "Ele disputou 84 partidas pelo Nimes e, ao lado do também zagueiro Marius Tresor, formou a chamada 'Muralha' na seleção francesa. O clube oferece suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos nesta hora difícil".