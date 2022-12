Ex-jogador do United critica dancinhas da Seleção na Copa

Ex-jogador do Manchester United, Roy Kane ficou incomodado com as dancinhas dos jogadores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Comentarista de uma TV britânica, ele criticou a comemoração dos brasileiros durante a goleada por 4x1 sobre a Coreia do Sul.

"Eu não consigo acreditar no que vejo. Nunca vi tanta dança. É como assistir ao Strictly [Come Dancing, espécie de Dança dos Famosos]. (...) Eu sei que tem o ponto da cultura, mas acho realmente desrespeitoso com o adversário. São quatro (gols) e eles fazem toda vez. A primeira dancinha ou seja lá o que façam, tudo bem. E então o técnico se envolve. Não fico feliz com isso. Não acho isso nada bom", opinou no intervalo da partida.

O atacante Raphinha rebateu os comentários. ""Problema é de quem não gosta, porque vamos continuar fazendo", disse o jogador, que participou das coreografias.

Essa não é a primeira vez que as comemorações de jogadores brasileiros são criticadas por europeus. Recentemente o atacante Vinícius Júnior foi alvo de racismo em um programa de televisão da Espanha por conta das danças que fez no Real Madrid.

Na entrevista pós-jogo, Tite falou sobre o assunto. Ele entrou na brincadeira com os jogadores e fez a "dança do pombo", marca característica do atacante Richarlison, autor de um dos gols da partida.

"Mas tenho muitos cuidados. Sempre tem os maldosos que vão entender como desrespeito. Eu falei para os atletas me esconderem um pouco, sei da visibilidade. Não queria que tivesse outra interpretação a não ser pela alegria do gol, do resultado, do desempenho, mas não desrespeito pelo adversário ou ao Paulo Bento, que tenho respeito muito grande. Aí não deu para esconder (risos)", disse.

Classificado pra as oitavas de final, o Brasil volta a entrar em campo na próxima sexta-feira (9), contra a Croácia. A partida será às 12h, no estádio da Educação.