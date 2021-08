Ex-jogador é vítima de golpe financeiro e perde quase R$ 300 mil

Ídolo da torcida do São Paulo, o ex-jogador Luis Fabiano foi alvo de um golpe aplicado por estelionatários. Segundo o jornal O Dia, o ex-atacante perdeu R$ 280 mil e agora irá à Justiça para tentar recuperar o valor. Ele foi atraído para um esquema que funcionava como uma espécie de pirâmide financeira e prometia lucros de até 8%.

Outros famosos e empresários foram vítimas, como os atores Murilo Rosa e Juliana Paes, causando prejuízos de R$ 1,4 milhão. O golpe foi investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo em 2019, e quatro pessoas acusadas do crime se tornaram rés.

De acordo com a denúncia, os suspeitos abordavam os famosos com um falso modelo de investimento. Uma empresa compraria veículos seminovos a baixos preços e revenderia para lojistas com um valor maior. Era desse sobrepreço que os criminosos afirmavam que viria o lucro das vítimas, que tinha rentabilidade prometida entre 4% a 8% do valor investido.

Segundo a investigação, as vítimas recebiam, por alguns meses, o retorno financeiro previsto ou próximo do previsto, para acreditarem no golpe. Mas o dinheiro vinha de novas vítimas que eram atraídas para o esquema. De acordo com o Ministério Público, a compra e revenda de carros usados nunca ocorreu.

Essas pessoas, acreditando que tudo era verdadeiro, convidavam outras para o falso investimento. As vítimas, no caso dos famosos, eram escolhidas para trazer “maior confiabilidade à empresa”.