Ex-jogadora de vôlei, Fabi Alvim fala de bebê que terá com a mulher: 'Um sonho'

A bicampeã olímpica e comentarista da Globo Fabiana Alvim é só emoção. Prestes a ser mãe, a ex-jogadora de vôlei diz estar vivendo um sonho. A mulher dela, a gerente de seleções da Confederação Brasileira de Vôlei Julia Silva está grávida de 8 meses de uma menina, que se chamará Maria Luiza. No Dia das Mães, Fabi fez um post no Instagram com uma foto em que aparece beijando o barrigão da companheira.

(Foto: Reprodução)

"Fiz um post porque estava vivendo um sonho. E como sempre divido meus momentos nas minha redes, resolvi fazer da forma mais natural possível", contou em entrevista ao jornal Extra, ao ressaltar que a foto também foi um ato político. "Recebi um carinho enorme das pessoas, mas minha intenção era conversar, ouvir outras mamães, trazer um pouco de empatia num momento tão polarizado do nosso país", explica.

(Foto: Reprodução)

Aposentada das quadras desde abril do ano passado, depois de 20 anos dedicada ao vôlei brasileiro, Fabi está com 39 anos. Há cinco anos ela é cadada com Julia, que engravidou após um tratamento de fertilização in vitro feito numa clínica aqui no Brasil.

"Nunca havia falado publicamente sobre o meu relacionamento porque nunca ninguém havia me perguntado. Até porque, sou atleta e a preocupação é com minha performance nas quadras. Ajo de forma natural e quis naturalizar isso através da minhas redes sociais".