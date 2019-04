Ex-jogadora Jaqueline desmaia durante entrevista ao vivo

A bicampeã olímpica de vôlei Jaqueline desmaiou durante uma entrevista ao vivo para o SportTV nesta terça-feira (23). Ela falava pouco antes do início do terceiro set entre Sesi-SP e Taubaté no jogo 1 da final da Superliga masculina. O líbero Murilo correu com uma toalha para ajudar a esposa. Eles são casados há 10 anos.

Jaqueline ficou alguns minutos na beira da quadra, deitada. A partida ficou parada até que ela fosse levada para uma sala da diretoria. O médico do Sesi, Sérgio Xavier, afirmou que ela sofreu uma queda de pressão por conta do calor no ginásio da Vila Leopaldina. Depois, Jaqueline foi levada para o hospital.

Veja o momento do desmaio:

A partida terminou com vitória do Sesi por 3 sets a 0, com todas as parciais de 25/22. O segundo jogo da final será realizado no sábado (27), às 21h30, em Taubaté, interior paulista. A terceira partida será no dia 30. Se necessário, haverá quarto e quinto jogos nos dias 4 e 11 de maio.