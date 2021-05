Ex-Maria Bacana, andre L.R. mendes lança música sobre a 'uberização' das relações de trabalho 

O cantor e compositor andre L.R. mendes tem aproveitado o isolamento provocado pela pandemia para produzir cada vez mais música. Depois do álbum Manda Notícias, lançado no final de 2020, ele anuncia um novo single, O Samba do Homem Comum, que sai logo após Beatriz, lançada no início de abril. As duas músicas farão parte do próximo álbum do artista baiano.

O Samba do Homem Comum, à disposição nas plataformas de música, versa sobre a uberização das relações de trabalho, veio num sonho, parte da letra e da melodia. Ao acordar, andre tratou de registrar a ideia. Ao voltar à composição, ele decidiu que a canção falaria sobre um tema extremamente atual: a precarização das relações de trabalho, em que os direitos trabalhistas são substituídos por "escorchantes maratonas de trabalho nas quais o sujeito se vê na obrigação de ”performar” como um ”super trabalhador”.

O sujeito da canção se chama Riobaldo (não por acaso, homônimo ao personagem narrador do clássico romance brasileiro Grande Sertão: Veredas de João Guimarães Rosa), que corre no meio do trânsito com a sua bicicleta para realizar as entregas de algum aplicativo, na maior velocidade possível para não desagradar o ”cliente” e não ganhar uma “qualificação ruim”.

O personagem sofre ao perceber que é pouco valorizado "Eu queria ser um pouco bem tratado, eu sou bicho delicado, o tal homem comum", enquanto chega à conclusão de que o jogo social é extremamente injusto para quem está na sua situação e ao mesmo tempo, sabe que nem lhe sobra o "direito" de esmorecer diante das cobranças que lhes são impostas o tempo todo.

O Samba do Homem Comum, contrariando o título, não é um samba, mas sim um rock moderno que tem como base uma composição inspirada no formato clássico da MPB, em que a letra, melodia e harmonia juntas formam o que existe de mais importante na gravação.

Mais uma vez, andre faz tudo na "linha de produção" da canção: composição, produção, arranjo, gravação, toca todos os instrumentos e canta, faz a mixagem e masterização.