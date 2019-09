Ex-meia da dupla Ba-Vi acerta retorno para a Ponte Preta

Um velho conhecido está de volta ao estádio Moisés Lucarelli. Emprestado pelo Juventude para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Renato Cajá é o novo reforço da Ponte Preta.

Esta será a quinta passagem do jogador de 34 anos pelo clube campineiro - as outras foram em 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 e 2017. Com isso vai igualar o recorde do centroavante Roger, também com 34 anos, com a camisa do clube. Cajá chega para dividir funções com Rafael Longuine, que não consegue emplacar uma sequência de jogos por problemas físicos.

Além de Ponte Preta e Juventude, o meia tem passagens por Mogi Mirim, Ferroviária, Grêmio, Botafogo, Vitória, Bahia e Goiás. Quando atuava pelo Leão, marcou o primeiro gol da inauguração da Arena Fonte Nova, em 2013, no Ba-Vi que terminou em 5x1 para o rubro-negro.

Herói do acesso do Juventude com três gols na goleada sobre o Imperatriz-MA, por 4 a 0, na última segunda-feira (9), Renato Cajá renovou seu contrato com o clube gaúcho até o fim de 2020 e será emprestado para a Ponte. Outros dois clubes paranaenses, Londrina e Coritiba, também demonstraram interesse no camisa 10

Renato Cajá chega ao clube em um momento complicado da Ponte Preta, que perdeu para o Vila Nova, por 1 a 0, em casa, na última quinta-feira. Com 31 pontos, o time pode ver a distância para o G4 aumentar até o encerramento da 22ª rodada.

Ainda sem o meia, que é aguardado em Campinas no início da próxima semana, a Ponte encara o Operário, na segunda-feira, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) pela 23ª rodada da Série B.