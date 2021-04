Ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello circula sem máscara em shopping de Manaus

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello foi flagrado circulando por um shopping de Manaus sem usar máscara na tarde de domingo (25). A capital do Amazonas é uma das cidades mais atingidas pela covid-19 no Brasil.

A fotógrafa Jaqueline Bastos estava no shopping e fez o flagrante: "Assim que ele entrou no shopping, ele passou por mim. E eu perguntei mesmo se ele estava sem máscara no shopping, ele respondeu: 'pois é, tô sem máscara, né? aonde compra isso?', aí foi andando e rindo. Ficou meio andando em círculos, até que uma cliente parou e deu uma máscara que ela mesmo comprou para ela, e deu para ele", contou ela em entrevista ao G1.

O ex-ministro estava no Manauara Shopping, que confirmou, por meio de nota, que Pazuello estava sem máscara, "mas com a orientação de se dirigir a um quiosque próximo para adquiri-la de imediato".

Ainda segundo o texto, o ex-ministro comprou uma máscara e permaneceu com ela enquanto ficou dentro do shopping.