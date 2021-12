Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello sofre acidente de moto no Rio de Janeiro

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, 58, sofreu acidente de moto e foi encaminhado ao Hospital Central do Exército, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo o Comando Militar do Leste, ele se encontra estável, mas ainda em observação.

O acidente ocorreu na noite de Natal, na sexta-feira, 24, na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, unidades foram acionados às 23h37min para uma ocorrência de queda de moto. Ao Chegarem no local, tratava-se do ex-ministro que também é general do Exército. A informação foi confirmada pelo Comando Militar do Leste (CML).

O general deixou a pasta da Saúde em março deste ano, durante momento crítico da pandemia de Covid-19. Ele foi substituído pelo atual ministro, o médico Marcelo Queiroga.