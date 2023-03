Ex-ministro Eliseu Padilha morre aos 77 anos

O ex-ministro Eliseu Padilha, 77 anos, morreu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento, tratando um câncer de estômago.

Segundo sua assessoria, o velório será realizado na quarta-feira (15), entre 10h e 17h, no Palácio Piratini, sede do governo estadual, na capital gaúcha. Depois, o corpo será levado para o Angelus Memorial e Crematório, para cerimônia restrita aos familiares.

Padilha foi ministro em governos do PSDB (assumiu a pasta dos Transportes entre 1997 e 2001, na gestão FHC), do PT (secretário de Aviação Civil de Dilma Rousseff em 2015) e do MDB (foi ministro-chefe da Casa Civil entre 2016 e 2019 e ocupou interinamente o cargo de ministro do trabalho por cinco dias em 2018, ambos no governo de Michel Temer).