Ex-mulher de Hulk fala pela 1ª vez e diz que família está 'devastada'

Iran Angelo, ex-mulher do jogador Hulk Paraíba, decidiu quebrar o silêncio e se pronunciar pela primeira vez sobre o relacionamento do pai de seus filhos com sua sobrinha, Camila Ângelo, 31. Em nota enviada ao colunista Leo Dias, do UOL, por meio de advogados, ela afirma que a família está devastada após todos os acontecimentos envolvendo o ex e a sobrinha.

A ex-mulher do jogador disse lamentar a falta de respeito com seus sentimentos após mais de 12 anos de união e a falta de cuidado em preservar o interesse dos três filhos do casal. "Lamenta-se profundamente que o Sr. Hulk, não satisfeito em ter dado causa à derrocada de um casamento de mais de 12 anos, não tenha respeitado a dor daquela que sempre lhe devotou amor, carinho, respeito e consideração, bem como dos filhos menores do extinto casal, cujos supremos interesses deveriam ser pelo pai preservados.", diz a nota.

Iran Ângelo também critica o ex-marido pela "exposição midiática dos motivos que culminaram no término do relacionamento", as quais, segundo a nota, "deveriam ter permanecido confinadas no âmbito familiar." Ela ainda pede respeito e privacidade à família, especialmente dos filhos.

Hulk e a ex-mulher foram padrinhos do casamento da sobrinha dela (Foto: Reprodução)

O relacionamento de Hulk com Camila, a sobrinha de Iran, tornou-se público essa semana. Desde então, detalhes sobre a relação e sobre a tentativa de um acordo de divórcio amigável vieram à tona.

Segundo informações da assessoria do atleta, Hulk transferiu para a ex-mulher 100 milhões de reais e ainda colocou à disposição para que ela escolhesse metade dos 80 imóveis que ele tem, mas ele não teria aceitado o acordo, preferindo decidir a questão judicialmente.

Nesta sexta (27), o caso ganhou mais um capítulo com a divulgação de uma carta de Camila à tia pedindo perdão pelo sofrimento que está causando. Nela, a sobrinha diz que é "muito difícil encarar tudo isso", conta que a situação está doendo muito mais nela que na tia e revela que não imaginava que pudesse se relacionar afetivamente com Hulk.

"A gente não manda no coração, ninguém está imune ou isento de viver o maior dos sentimentos", escreveu Camila, que garante só ter se envolvido com o jogador, após o fim do casamento dele com Iran, embora dê a entender que já havia um sentimento anterior entre os dois. "Nos permitimos viver esse sentimento que vivia incubado dentro nós e despertou agora", diz ela.

Leia na íntegra a nota dos advogados de Iran Angelo, ex-mulher do jogador Hulk Paraíba:



"Foi com extremo pesar que a Sra. Iran tomou conhecimento dos termos das notas que seu ex-marido fez por publicar. Lamenta-se profundamente que o Sr. Hulk, não satisfeito em ter dado causa à derrocada de um casamento de mais de 12 anos, não tenha respeitado a dor daquela que sempre lhe devotou amor, carinho, respeito e consideração, bem como dos filhos menores do extinto casal, cujos supremos interesses deveriam ser pelo pai preservados.

A Sra. Iran jamais poderá compactuar com a exposição midiática dos motivos que culminaram no término do relacionamento e dos termos impostos pelo Sr. Hulk para formalização de uma 'solução consensual' das questões correlatas ao divórcio, todas as quais deveriam ter permanecido confinadas no âmbito familiar.

Justamente por não compactuar com a postura do ex-marido, e, sobretudo, por prezar pela proteção da intimidade de seus filhos, a Sra. Iran esclarece que não comentará qualquer assunto que esteja sendo judicialmente discutido, todos protegidos pelo manto do segredo de justiça.

Cumpre consignar, de toda forma, que a suposta "transparência" tão alardeada pelo Sr. Hulk não passa de um véu manchado e talhado, como faz prova o recente episódio por ele protagonizado e que veio a público envolvendo outros membros dessa família. Feitos os devidos esclarecimentos, pede-se respeito ao sofrimento dessa família, assegurando-se a privacidade da Sra. Iran e de seus filhos nesse momento tão delicado. Porque a dor, não é da separação, e sim, da devastação de uma família".