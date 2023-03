Ex-mulher de Luis Fabiano expõe traição ao descobrir filho fora do casamento

O ex-jogador Luis Fabiano foi exposto nas redes sociais pela ex-esposa, Juliana Paradela. Isso porque a mulher descobriu que o ex-marido terá uma filha fora do casamento.

Ela, que já tem três filhas com o ex-jogador, Gabriella , Giovanna e Giulie, resolveu jogar tudo nas redes sociais nesta quinta-feira (9) e revelou que estava sendo traída há muito tempo por Luis Fabiano.

“Hoje, pela manhã, recebi a notícia de que minhas filhas vão ter uma irmã! Filha do meu ex-marido Luis Fabiano com sua amante! Acabei de dar a notícia para nossas filhas e família! Parabéns, papai ‘Fabuloso”, contou nos stories do Instagram.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

Após a situação ter sido exposta, a filha de Luis, Giovanna Clemente, de 19 anos, usou as redes sociais para reafirmar a pulada de cerca do pai, e está apoiando a mãe nesse momento difícil.

“Vim falar que é tudo verdade, meu pai vai ter uma filha com a amante. Estou aqui para prestar apoio à minha mãe. Minha mãe é um exemplo de mulher muito forte e que vai superar isso. Obrigada. Te amo, mãe”, escreveu.