Ex-namorados, Luana Piovani e Paulinho Vilhena são flagrados no maior xamego

Embalados pelo clima romântico causado pelo eclipse, os ex-namorados Luana Piovani e Paulinho Vilhena foram flagrados num maior 'love' em Portugal, na madrugada desta quarta-feira (17).

Na mesma noite a atriz chegou a ser fotografada com o português Ruben Rua, que além de apresentar com ela o programa "Like Me" já foi apontado como um affair da brazuca. Entretanto, na hora de escolher com quem terminar a noite, a escolha foi o ex-namorado brasileiro.

Em vídeo divulgado pelo blogueiro Leo Dias, os atores aparecem no maior xamego. Luana, inclusive, estava muito carinhosa com Vilhena e parecia não estar preocupada em esconder a proximidade com o ex.

Paulinho Vilhena comentou o 'revival'. "Apenas um reencontro lisbonense. Um lindo reencontro", disse ele a Leo Dias.

Lua e Paulinho tiveram um romance em 2002, além de uma recaída em 2004. Há cerca de duas semanas, os dois se esbarraram em um bar e esticaram a noite com amigos em uma boate. Após o encontro, uma fã de Piovani criticou nas redes sociais uma possível volta do casal, já que Vilhena declarou em uma antiga entrevista "que Luana foi a única ex-namorada que ele não amou".

Em resposta, a atriz defendeu o ex, dizendo que sempre gostou dele e que a realidade vivida com Paulinho sempre foi bem diferente do que declarado por ele no passado.

Scooby, meu filho, onde tá você?

É a primeira vez que Luana Piovani ganha espaço no noticiário por causa de um romance seu. Recentemente, a atriz só tem virado manchete na treta envolvendo o seu ex-marido, Pedro Scooby, que engatou um romance com Anitta.

Luana Piovani não perde a chance de alfinetar o surfista e já declarou que não está se sentindo a vontade com o casal "Scoobytta".