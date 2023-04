Ex-narrador ataca Globo: 'Só contrata preto, mulher e homossexual'

Ex-narrador do SporTV, Jorge Vinícius fez fortes críticas ao Grupo Globo. Em entrevista ao podcast Parlando de Palmeiras, o jornalista detonou a política de diversidade implementada pela emissora, e chegou a dizer que, atualmente, só são contratados "pretos, mulheres e homossexuais".

O narrador ainda acusou a empresa de etarismo (conjunto de estereótipos, preconceitos e discriminações direcionados a pessoas com base na idade).

"Hoje a Globo contrata preto, mulher e homossexual. O talento é o quarto plano hoje da Globo. Perderam a mão. Sou favorável à inclusão. Não sou preconceituoso. Ao contrário! Tenho amigo gay, amigas mulheres. A Globo perdeu a mão completamente", afirmou.

"A Globo perdeu tanto a mão nesse aspecto de inclusão que agora existe o etarismo. Será que eles não estão enxergando ou não estão preocupados? Cortaram altos salários, que é questão de administração, mas uma coisa que não é legal é mandar embora pessoas que completam 50 anos, 55 anos, 60 anos... A Globo tá mandando embora gente de qualidade ainda que tem muito para dar", completou.

O narrador defendeu a inclusão, mas ressaltou que os méritos do profissional devem sobressair questões étnicas ou sociais.

"Quantos pretos não tivemos com histórias lindas e maravilhosas? Vou citar dois, um homem e uma mulher. Glória Maria, saudosa Glória Maria, o que representou essa mulher para o jornalismo? Preta, mas acima de mulher e acima de ser preta, ela tinha talento. Heraldo Pereira, esse cara é um monstro, é um jornalista acima da média. Sou fãnzaço dele", falou.

"O trabalho de inclusão é importante? É. Tínhamos pouco? Tínhamos, concordo. Mas não vamos perder o foco. Em qualquer atividade, primeiro, o talento. Senão você gera outro preconceito".

Jorge trabalhou no SporTV de 2010 a 2018, até ser demitido após uma reestruturação do departamento de esporte. Na emissora, narrou partidas de futebol e de outros esportes. Também fez, em transmissões da Globo em São Paulo, o papel de stand-by - o narrador que fica no estúdio quando a transmissão é in loco nos estádios e há risco de queda de sinal. Atualmente, ele faz parte do Grupo Thathi de Comunicação, no interior de São Paulo.