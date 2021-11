Ex-One Direction, Liam Payne canta em festa de 15 anos em Goiânia

Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, surpreendeu os fãs brasileiros ao se apresentar numa festa de 15 anos em Goiânia, no último sábado (27). O evento de aniversário da jovem, filha de empresários, contou ainda com shows de Felipe Araújo e Zeeba.



O britânico cantou alguns sucessos da carreira solo e hits da sua antiga banda, como Steal My Girl, History e You & I. O vídeo da apresentação viralizou nas redes sociais.

Mas trazer Liam ao Brasil não foi barato, os empresários Marcelo Rocha da Silva e Giselle Callegari, pais da aniversariante, tiveram que gastar mais de R$ 1,6 milhão para contratá-lo. As informações são da Agência O Globo.

No Twitter, muitos fãs invejaram a aniversariante e se demonstraram surpresos com a aparição repentina de Liam no Centro-Oeste brasileiro.

UM DOS INTEGRANTES DA PRÓPRIA ONE DIRECTION TA CANTANDO “YOU AND I” PRA ELA, e essa bixa ta se mantendo a plena sem nenhuma reação???????

LIAM PAYNE VEM PRA MIM ELA NÃO TE MERECE

pic.twitter.com/O7JDmJVMs2 — ɢᴀʙɪ☀️ HSLOT / meio off (@mindofhoran) November 28, 2021 Primeiro que se Liam Payne estivesse na minha festa nem cantar ele ia pq eu ia ta agarrada nesse homem da hora que ele entrasse até a hora que ele fosse embora — ????????????????????????☂ ???? (@creatingdragons) November 28, 2021 queria ser rica igual a manina que contratou LIAM PAYNE pra FESTA DE ANIVERSÁRIO pic.twitter.com/jYof2tc5qX — gabi. off (@horanruIes) November 28, 2021 os rolês mais aleatórios acontecem td em goiânia véi KKKKKK é shawn mendes torcendo e assistindo um jogo do brasil num bar em goiânia,e agr é liam payne cantando numa festa de 15 em goiânia tbm pic.twitter.com/wzlgLzgfYD — flαvia៹????|| galo vai ser campeão brasileiro (@zarryscars) November 28, 2021