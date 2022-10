Ex-panicat sofre ataques de intolerância religiosa após aparecer na umbanda

Sempre ativa nas redes sociais, a ex-panicat Juju Salimeni apareceu no Instagram neste domingo (9) trajada com as vestimentas da sua religião, a Umbanda. No entanto, a musa fitness recebeu diversos ataques de intolerância religiosa nos comentários da publicação.

Na legenda do carrossel de fotos, ela apareceu realizando os afazeres da Umbanda, além de posar ao lado dos irmãos de santo. "Fim de semana abençoado cuidando da alma com meus pais e irmãos de santo", escreveu.

Mesmo se cuidando e mantendo a paz ao lado da religião, a influenciadora fitness foi duramente criticada e recebeu vários comentários preconceituosos em relação à vestimenta.

"Que pena ver uma menina tão bonita se entregar pra essa religião podre", escreveu uma seguidora. "Por isso que ficou rica, está entrando a alma ao diabo", detonou outro internauta.

Mas também houve elogios por Juju ter exposto mais sobre a Umbanda, já que a religião sofre tanto preconceito. "Parabéns. Sua religião deve ser respeitada independente de qual seja", disse um rapaz. "Pessoal preconceituoso vão cuidar da vida de vocês. Ela não pediu a opinião de ninguém", defendeu outro internauta.