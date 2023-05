Ex parabeniza Dani Alves no aniversário: 'Humanidade não entende de empatia'

A espanhola Joana Sanz, ex-mulher de Daniel Alves, aproveitou o aniversário do jogador no último dia 6 de maio para apoiá-lo nas redes sociais. Preso desde janeiro, acusado de agressão sexual em uma boate de Barcelona, ele ainda mantém contato com sua antiga esposa, conversando diariamente em encontros na prisão, que declarou "amor incondicional" na publicação referida.



De acordo com a modelo, em um stories do Instagram, o ex-lateral da seleção brasileira segue sendo uma das pessoas mais importantes para si e ela desejaria comemorar os 40 anos do atleta com uma das "ideias malucas" que já tiveram antes. Ainda, disse que falta "empatia" à humanidade ao entender como é um relacionamento.



"Hoje (06/05) é aniversário de uma das pessoas mais importantes da minha vida", escreveu Joana na publicação. "A humanidade não entende de empatia e amor em um relacionamento."



"Adoraria estar comemorando os 40 anos com uma ideia maluca. Alguma fantasia absurda ou um jogo de Bubble Football. Não foi possível devido a um erro que saiu caro, mas estou confiante que tudo dará. Aqui continuo e continuarei sempre, de outra forma, mas presente. #amorincondicional", finalizou.



Daniel Alves e Joana Sanz estão em processo de divórcio, mas a recente postagem dá a entender que, ao menos na amizade, a ligação entre os dois segue forte. Em um programa espanhol, ela disse que o jogador segue apaixonado, mas que a separação "não está complicada".



De acordo com a jornalista Leticia Requejo, que conversou com a modelo, ela está se mudando para Madrid e "não existe uma pessoa especial em sua vida".