Ex-Paraná, meia Alesson reforça o time sub-23 do Bahia

O Bahia segue reforçando a equipe sub-23 que representará o clube no Campeonato Baiano este ano. O meia Alesson, 20 anos, assinou contrato com o tricolor por duas temporadas. Revelado no Paraná, o jogador defendeu a equipe paranaense em 32 jogos no ano passado, em partidas válidas pelo Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

O time sub-23 do Bahia é comandado pelo técnico Dado Cavalcanti. A estreia da equipe na temporada será fora de casa, no dia 15 de janeiro, às 21h45, contra a Juazeirense.