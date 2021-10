Ex-piloto morre após atacar ex-mulher com uma machadinha nos EUA

Ex-piloto da Nascar, John Wes Townley morreu no último sábado (2), aos 31 anos, após ser atingido por tiros nos Estados Unidos. A ex-mulher dele, Laura, de 30 anos, ficou gravemente ferida e foi levada ao hospital. As investigações iniciais apontam que Townley teria tentado atacar Laura com uma machadinha.

O episódio teria começado quando o ex-piloto foi até a casa ocupada pela ex-mulher e outro homem, Zachary Anderson, de 32 anos. De acordo com o Departamento de Polícia do Condado de Athens-Clarke, assim que Townley chegou na residência, se envolveu em uma briga com Anderson.

Segundo o jornalista Bob Pockrass, da Fox Sports, o ex-piloto atacou o outro homem e a ex-mulher com uma machadinha. Anderson, porém, reagiu e disparou vários tiros com sua arma, atingindo o ex-piloto e Laura. Ainda de acordo com o repórter, o divórcio do ex-casal havia saído durante a mesma semana.

A polícia informou que Laura deve sobreviver ao ataque. Por enquanto, ela está internada, lutando pela sua vida.

Townley competiu em várias divisões da Nascar, como a Nationwide (hoje Xfinity Series) e a Truck Seriess, onde estabeleceu a maior parte da sua carreira. Ele fez quase 200 largadas, entre 2008 e 2016. A única vitória aconteceu há 6 anos, em 2015, quando o piloto venceu a etapa de Las Vegas da Truck Series.

John Wes era herdeiro de Tony Townley, cofundador da rede de restaurantes Zaxby’s, especializados em frango.