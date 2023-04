Ex-PM envolvido em extorsões é morto na RMS após resistir a prisão

O ex-policial militar Jonas Oliveira Góis Junior, 47 anos, investigado por envolvimento em diversos crimes, foi morto durante uma troca de tiros com policiais, na noite da última segunda-feira (24). Conhecido como Joninhas, ele estava com mandado em aberto e resistiu à prisão. Um revólver e drogas foram apreendidos na ação por policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

De acordo com informações da polícia, o investigado foi localizado durante diligências de equipes do Departamento, em Lauro de Freitas. Ele estava em um veículo Hyundai Ix 35 e atirou contra os policiais, que revidaram. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu. Na ação foram apreendidos um revólver calibre 38, três celulares, sacos com maconha e cocaína, uma balança e três casacos. Todo material passará por perícia, no Departamento de Policia Técnica (DPT).

O diretor do Draco, delegado José Alves Bezerra, destacou a relevância da ação. " Nosso trabalho investigativo resultou na neutralização desse autor de extorsões, sequestros e diversos homicídios. Além de envolvimento com grupos criminosos. Foi uma ação muito importante para desarticular a atuação do crime organizado", pontuou o delegado.