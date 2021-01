O ex-prefeito de Salvador e presidente do Democratas, ACM Neto comemorou a liberação das vacinas da Coronavac e Oxford, além do começo da vacinação no Brasil. Neto postou uma foto do momento em que a enfermeira Mônica Calazans era vacinada. Mônica foi a primeira pessoa vacinada no país, na tarde deste domingo, em evento realizado pelo Governo de São Paulo.

Neto disse no post "Um dia de comemoração. Pela vida e pela ciência". Na legenda, ele usou a tag "vem vacina" para celebrar o momento. Além de Mônica Calazans, outras 111 pessoas foram vacinas com doses da Coronavac, neste domingo em São Paulo, entre eles, a indígena baiana Vanuza Costa.