Ex-presidente da CBDA, Coaracy Nunes morre aos 82 anos

Morreu nesta quinta-feira (14), aos 82 anos, Coaracy Nunes Filho, ex-presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Ele estava internado em um hospital da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde estava internado desde o dia 25 de abril.

O ex-dirigente sofria de diabetes, hidrocefalia e demência senil. Ao ser internado, ficou confirmado que ele também estava infectado com a covid-19. De acordo com familiares, um dos testes para a doença chegou a dar negativo, mas o quadro de Coaracy se complicou após ele passar por cirurgia para aliviar a pressão craniana. O ex-dirigente não acordou mais após o procedimento.

Coaracy Nunes foi presidente da CBDA entre 1988 e 2017. No período, a natação brasileira conquistou três medalhas olímpicas, entre elas o bronze do baiano Edvaldo Valério, nos Jogos de Sidney, em 2000.

Em 2016, o então presidente da CBDA foi denunciado pelo Ministério Público Federal em São Paulo por desvios de recursos da entidade. Em 2017, o dirigente foi afastado do cargo e chegou a ser detido na Operação Águas Claras, que investiga as irregularidades no órgão.

Em outubro do ano passado, Coaracy foi condenado em primeira instância a três anos de detenção e 11 anos e 8 meses de reclusão, além de multa de cerca de 120 mil reais pelo Tribunal Regional Federal de São Paulo (TRF-SP). Ele recorreu da decisão e aguardava sentença em liberdade.

Em nota, a CBDA lamentou o falecimento do ex-dirigente:

"A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos informa, com pesar, o falecimento de Coaracy Nunes Filho. Ex-presidente da CBDA, ele faleceu na manhã desta quinta-feira em um hospital do Rio de Janeiro, de causas ainda não divulgadas. Coaracy Nunes Filho foi eleito presidente da CBDA em 1988 e reeleito sucessivamente até 2013. Além de mandatário na Confederação, Coaracy foi presidente da CONSANAT e da UANA. Ele também fez parte do Bureau da Federação Internacional de Natação (FINA). A CBDA lamenta o falecimento de Coaracy Nunes Filho e se solidariza aos familiares e amigos do ex-presidente".