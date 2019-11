Ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira é banido do futebol

Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, está banido do futebol de forma perpétua. A Fifa anunciou a decisão nesta sexta-feira (29), em um comunicado. O brasileiro foi considerado culpado de crimes de suborno pela câmara decisória do Conselho de Ética da entidade.

A pena proíbe Teixeira - que comandou a CBF entre 1989 e 2012 - de exercer atividades ligadas ao futebol, nacional ou internacional, para sempre. O ex-dirigente também recebeu uma multa de 1 milhão de franco suíços (cerca de R$ 4,2 milhões). Michel Assef Filho, advogado de Teixeira, afirmou que vai recorrer da decisão ao Comitê de Apelação da própria Fifa.

Foram analisadas pelo Conselho de Ética da Fifa atividades do ex-presidente da CBF entre os anos de 2006 e 2012, vistoriando contratos da CBF, Conmebol e Concacaf com empresas de mídia e direitos de transmissões de TV. Teixeira foi considerado culpado por violar o artigo 27 do Código de Ética, sobre suborno, ao receber propina.

O banimento do futebol é a pena máxima - e, inclusive, já foi aplicada a outros ex-presidentes da CBF, como Marco Polo Del Nero e José Maria Marín.