Ex-presidente Jimmy Carter opta por cuidados paliativos em casa

O ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, de 98 anos, optou por suspender as intervenções médicas e receber apenas cuidados paliativos em sua casa, depois de passar por uma sequência de procedimentos. "Após uma série de internações hospitalares, o ex-presidente Jimmy Carter decidiu hoje passar seu tempo restante em casa com sua família e receber cuidados paliativos em vez de intervenção médica adicional", disse o Carter Center, organização sem fins lucrativos fundada por ele, em comunicado divulgado no Twitter. O ex-presidente passou por uma série de desafios de saúde nos últimos anos, incluindo um câncer no cérebro e no fígado.

Carter é o mais velho ex-presidente vivo dos Estados Unidos e o ex-presidente que viveu mais tempo na história do país. No comunicado, a organização afirmou que ele tem total apoio de sua equipe médica e família e que "pede privacidade neste momento e agradece a preocupação demonstrada por seus muitos admiradores"

Jimmy Carter foi o 39º presidente dos Estados Unidos, de 1977 a 1981. O democrata intermediou um histórico tratado de paz entre Israel e o Egito e pôs em marcha outras mudanças que dominaram a política global nos anos subsequentes. O mandato, no entanto, também foi prejudicado pela inflação, por filas aos postos de combustíveis, por impasses no Congresso e apreensões de reféns americanos no Irã.

A partir da derrota na tentativa de um segundo mandato, Carter se lançou à filantropia nos Estados Unidos e no mundo. Trabalhou durante décadas no monitoramento de eleições, combate a doenças negligenciadas e construção de casas. Em 2002, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho para resolver conflitos internacionais e promover a democracia, os direitos humanos e o desenvolvimento econômico e social. Com informações da Dow Jones Newswires