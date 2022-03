Ex-PSG tem perna amputada após várias lesões sofridas na carreira

Ex-jogador do Paris Saint-Germain, Bruno Rodríguez vinha convivendo com um sofrimento no tornozelo há anos, e tomou uma decisão drástica para acabar com o problema. O ex-atacante optou por amputar parte da perna direita, e assim o fez durante uma cirurgia realizada na última terça-feira (8), em Nancy.

Aos 49 anos e fora dos gramados desde 2005, o francês havia sofrido várias entorses no local, e recebido infiltrações para ter recuperação mais rápida e aliviar a dor. Só que o problema foi crescendo com o passar do tempo e, após a aposentadoria, ficou ainda pior.

Segundo o jornal Le Parisien, Bruno passou por algumas operações nos últimos cinco anos e até desenvolveu um tumor benigno na região. Só que a dor nunca acabou e tornou-se insuportável.

A informação foi confirmada pelo sindicato dos jogadores profissionais da França (UNFP), que anunciou que a decisão pela operação foi para encerrar um “sofrimento permanente”. O PSG se pronunciou e publicou uma mensagem de apoio ao ex-jogador.

"O Paris Saint-Germain envia uma mensagem de apoio ao seu ex-atacante Bruno Rodriguez, sua família e seus entes queridos nesta difícil provação. O clube dá toda a sua força e espera poder recebê-lo o mais brevemente possível no Parque dos Príncipes", disse o PSG, em comunicado.

Le Paris Saint-Germain adresse un message de soutien à son ancien attaquant Bruno Rodriguez, sa famille et à ses proches dans cette épreuve difficile.



Le Club vous apporte toute sa force et espère pouvoir vous accueillir dès que possible au Parc des Princes ❤️???? pic.twitter.com/nxpND7CHqf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 12, 2022

Rodríguez jogou no time francês entre 1998 e 2000 e ganhou uma Copa da Liga da França. Ele não teve tanto destaque na equipe, mas é bastante lembrado por ter feito um gol decisivo no 2x1 sobre o Olympique de Marselha, em 1999, que acabou com um jejum de 10 anos sem vitórias contra o rival no Campeonato Francês.

O jogador foi revelado pelo Mônaco, e acumulou passagens também pelo Bastia, Strasbourg, Metz, Bradford (Inglaterra), Lens, Guingamp, Rayo Vallecano (Espanha) e Ajaccio, até encerrar a carreira no Clermon.