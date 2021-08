Ex-RBD critica uso do grupo em campanha de vacinação e colegas ignoram

Christopher Uckermann, o Diego Bustamante na novela mexicana Rebelde, provocou discussões acaloradas nas redes sociais ao se posicionar contra o uso da imagem de sua antiga banda RBD, que existia dentro e fora da trama, em campanhas de vacinação.

O caso em específico foi uma publicação do Instagram da Prefeitura de Sobral, cidade do Ceará, que usou uma foto do grupo para convocar jovens de 22 e 23 para tomar a vacina.

O artista não gostou nem um pouco do post e pediu para não vincularem a banda com vacinas. "Deixem de usar o tema Rebelde para promover a vacina. Nós não temos nada a ver com isso!”, comentou no post.

A reação veio de imediato, e jovens passaram a publicar suas fotos recebendo a vacina e citando a “Geração RBD”.

Após o ocorrido, outros integrantes da novela como Alfonso Herrera, intérprete de Poncho, e Maite Perroni, a Lupita, se manifestaram a favor da vacina e incentivaram a imunização.