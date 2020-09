Ex-Real Madrid e Bayern, James Rodríguez é anunciado pelo Everton

O Everton anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (7), a contratação de James Rodríguez. O meia colombiano assinou por duas temporadas e usará a camisa de número 19. Ele reencontrará no novo clube o técnico Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid e no Bayern de Munique.

"Estou muito feliz por estar neste grande clube, com muita história e um treinador que me conhece muito bem. Sou um vencedor, um verdadeiro vencedor. Almejo planos aqui, o projeto é muito sério", comemorou James, ao site oficial do Everton.

No anúncio do novo contratado, o time inglês destacou algumas estatísticas do jogador: 76 jogos e 22 gols pela seleção colombiana, oito títulos de liga, duas Champions, uma Liga Europa e dois Mundiais de Clubes.

O Everton será o sétimo clube da carreira do colombiano, que, além do Real e Bayern, também já passou por Envigado, Banfield, Porto e Monaco. Na temporada passada, ele atuou pelos merengues, mas foi pouco usado pelo técnico Zinedine Zidane - ao todo, fez apenas 14 jogos e um gol.

"Uma nova etapa e um novo desafio na minha carreira. Feliz, com muita vontade de começar e cheio de ambição, dedicação e comprometimento", escreveu o meia, nas redes sociais.

James é o terceiro reforço do Everton para a temporada 2020/21. Antes, o clube já tinha confirmado as contratações do volante brasileiro Allan, ex-Napoli, e do lateral-esquerdo francês Nkounkou, ex-Olympique de Marselha. Na equipe, também estão o colombiano Mina e Bernard e Richarlison, ambos do Brasil.