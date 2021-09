Ex-Real Madrid é flagrado traindo esposa com a melhor amiga dela

O casamento de Fernando Gago, ex-jogador do Real Madrid, com a campeã de tênis Gisela Dulko terminou de forma dramática. Segundo a jornalista Cinthia Fernandez, o atleta de 35 anos foi flagrado pela esposa fazendo sexo com a melhor amiga dela, a professora de dança e empresária Veronica Laffitte, na residência do casal.

Após o flagrante, Dulko teria expulsado o marido de casa. “A Gisela aparentemente encontrou os dois na casa dela, na cama deles”, disse Cinthia.

"Ela abriu a porta e lá estava o Fernando com essa outra mulher. Eles se casaram há dez anos e têm três filhos. Eles sempre foram muito discretos. Agora estão separados por causa da traição. Ele a traiu com a melhor amiga dela", completou a jornalista.

Gago é conhecido do futebol mundial. Acumulou passagens pelo Boca Juniors, seu clube de formação, Roma, Valencia e Vélez Sarsfield, até se aposentar em 2020. O ex-jogador ainda foi vice-campeão com a Argentina na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, e medalha de ouro com seu país na Olimpíada de Pequim, em 2008.

Já Gisela fez carreira como jogadora de tênis. Em 2010, chegou ao primeiro lugar do ranking mundial de duplas, pouco antes de vencer o Australian Open de 2011.