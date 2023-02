Ex-São Paulo, Welliton é acusado de espancar e perseguir mulher

O ex-jogador Welliton, que teve passagens por clubes como Goiás e São Paulo, é acusado de espancar, ameaçar e perseguir sua ex-mulher durante um período de seis anos. Em suas redes sociais, Rafaela Carvalho publicou fotos de hematomas que teriam sido provocados pelo ex-atacante, de 36 anos.

"Decidi postar aqui um pouco do que vivi. Não é fácil. Mas não é uma história de feminicídio. É uma história de superação! A todas as mulheres que vivem isso, sintam-se abraçadas por mim! Juro que queria poder acolher cada uma de vocês. E não se calem!", escreveu, na legenda.

Rafaela também compartilhou, nos Stories do Instagram, alguns prints de conversas com Welliton no WhatsApp, e até um vídeo com uma confissão do ex-jogador. Na gravação, ele assume que já agrediu a ex-esposa e ironiza o fato de não ter sido preso.

"O homem bate na mulher se ela aprontar com ele", diz Welliton no vídeo.