Ex-secretário de Educação da Bahia, Adeum Sauer morre em acidente de carro

Aos 69 anos, o ex-secretário de Educação da Bahia Adeum Sauer morreu no último sábado (18), em um acidente de carro em Canavieiras, no Sul do estado. Professor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Adeum foi o titular da Secretaria da Educação do Estado (SEC) entre 2007 e 2009, no governo de Jaques Wagner.

Formado em Filosofia e Direito, ele tinha pós-graduação em Sociologia e Política e mestrado em Sociologia feito na Alemanha. Ao longo da carreira, ocupou cargos como o de pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação da Uesc; presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (Undime); secretário municipal de Educação de Itabuna, nos períodos de 1993-1996 e 2001-2004 e consultor do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para assuntos de Educação, em 1997.

Através das redes sociais, o governador Rui Costa lamentou neste domingo (19), a morte do professor. Rui afirmou que "sua trajetória foi marcada pelo empenho em transformar a vida de baianos e baianas pela educação. Que Deus conforte seus familiares e amigos neste momento de dor".

O atual titular da SEC, Jerônimo Rodrigues, também prestou solidariedade à família. “É uma tristeza muito grande receber esta notícia e no dia em que marca o centenário de Paulo Freire. O professor Adeum teve uma vida dedicada à educação. Um gaúcho que escolheu a Bahia para viver. Ele deixa um legado e seu exemplo de trabalho e dedicação pela educação pública e de qualidade. Nossos profundos sentimentos à família e a todos que com ele tiveram a oportunidade de conviver”, disse, em nota.

O presidente do PT na Bahia, Éden Valadares, também lamentou a morte de Adeum e desejou força à família. "No dia em que celebramos o centenário de Paulo Freire e toda resistência ao negacionismo dos que estão à frente do governo federal, a perda do companheiro Adeum Sauer deixa um grande luto na Educação da Bahia e do Brasil", afirmou.