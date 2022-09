Ex-soldado invade quartel do Exército na Mouraria e atira em subtenente

Um ex-soldado entrou armado na Companhia de Comando da 6ª Região Militar, no bairro da Mouraria, em Salvador, e efetuou disparos nesta quarta-feira (28). De acordo com a assessoria de imprensa do Exército Brasileiro, um subtenente, identificado como Pascoal, foi baleado.

O estado de saúde da vítima não foi divulgado. Uma ambulância entrou no quartel, resgatou Pascoal e depois saiu pelos fundos. O Exército não informou para qual hospital o militar foi socorrido.

Segundo comerciantes próximos, a bandeira do Brasil chegou a ficar hasteada pela metade, indicando luto, por cerca de uma hora. No entanto, pouco tempo depois, ela retornou à posição original.

"Eu cheguei aqui um pouco depois dos disparos e vi a bandeira parada no meio. Depois disso, suspenderam de novo", diz um homem que trabalha na região e não quis se identificar.

Ainda de acordo com testemunhas, o ex-soldado fez dois disparos. Ainda não há informações sobre a motivação do crime, nem se ele tinha algum alvo.

"Ele se apresentou e entrou tranquilamente. Lá dentro ele fez os disparos. Não temos como saber se foi planejado", disse outra testemunhas que estava próximo ao local e também preferiu não se identificar.