Ex-técnico de Neymar diz que jogador deveria voltar ao Barcelona

A volta de Neymar ao Barcelona é desejada tanto pelo próprio jogador como por atuais atletas do time, como Lionel Messi e Gerard Piqué. E, agora, o coro ganhou a força de um ex-treinador do brasileiro, Unai Emery. Ex-comandante do Paris Saint-Germain - e um dos responsáveis pela ida de Ney à equipe francesa -, o técnico elogiou a ideia do retorno do atacante ao clube catalão.

"Se escuta muito que ele vai voltar para Barcelona. Eu também fui parte de convencê-lo a ir para o PSG. Agora que estou na Espanha, creio que Neymar deveria voltar. Ele foi para Paris com a intenção de ser o que Messi é para o Barcelona", falou Emery, para o programa El Larguero da rádio Cadena SER.

"Penso que as melhores equipes estão na Espanha e os melhores jogadores devem estar nas melhores equipes. O que ele tem que conseguir é regularidade, pois tem 27 anos e está no melhor momento para ser o melhor jogador do mundo", seguiu o técnico.

Ele, aliás, é categórico sobre a qualidade de jogo do brasileiro. "O melhor jogador que já treinei? Neymar, sem nenhuma dúvida".