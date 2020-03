Ex-técnico do Bahia e Vitória, Renê Simões está com o coronavírus

Ex-técnico da dupla Ba-Vi, Renê Simões testou positivo para o novo coronavírus. O próprio ex-treinador, de 67 anos, foi quem fez o anúncio, neste sábado (28), por meio das redes sociais. Segundo informou, ele está em isolamento desde o dia 16 de março, quando começou a sentir os primeiros sintomas da Covid-19. O tratamento já foi iniciado.

"Dia 16 de março senti os sintomas do Covid-19. Fui ao hospital e me testaram. Por precaução, mesmo não sabendo o resultado, fiquei em isolamento no meu quarto. Não sai dele e tinha tudo separado para mim dentro de casa. Tudo era higienizado e ninguém entrava no quarto. Somente hoje recebi o resultado que foi positivo", escreveu Simões, no Instagram.

"Como o vírus demora a se manifestar, mesmo tendo mais de quatorze dias seguirei na prevenção e só sairei no dia 30 do isolamento. Somente no primeiro dia tive algum sintoma e depois fiz tudo normalmente. Pensando em como daria a notícia, resolvi pegar a minha amada bola de futebol e fazer a comunicação juntos. Agradecendo a Deus por mais essa vitória. Fiquem bem e os em risco devem ser precavidos", continuou o ex-treinador.

Renê Simões teve mais de 40 anos de carreira no futebol, passando por quase todos os grandes clubes brasileiros de futebol. Comandou o Vitória em 2005, tornando-se campeão baiano invicto daquele ano. Em 2007, teve passagem pelo Bahia, ficando à frente do Esquadrão em 24 partidas.

Também foi treinador da Seleção Brasileira feminina, conquistando a prata em Atenas 2004. O último trabalho como técnico foi em 2017, pelo Macaé. Atualmente, Renê participa do reality show Uma Vida Um Sonho, apresentado por Glenda Koslowski, no SBT.