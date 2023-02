Ex-tenista Flávio Saretta revela ter doença rara no cérebro

O ex-tenista Flávio Saretta usou as redes sociais para relatar que descobriu uma doença rara na cabeça. Aos 42 anos, Saretta contou que ficou oito dias internado em um hospital de São Paulo e no último final de semana passou por uma cirurgia de emergência.

Bastante emocionado, o ex-tenista que é casado com Suzana Alves, a ex-Tiazinha, contou que descobriu o problema no cérebro após desmaiar enquanto corria na esteira.

"Fui direto para a emergência. Fiz uma bateria grande de exames, uma tomografia, e acharam algo diferente na minha cabeça, no cérebro. Faço uma outra tomografia com contraste e encontram uma ligação de uma artéria direto com uma veia, o que é, de uma certa forma, raro. Se não tivesse descoberto isso, era certeza que eu teria um AVC ou alguma coisa que seria fatal e levar à morte, sem eu saber, porque, até então, eu achava que estava muito saudável", relatou.

Flávio Saretta explicou que durante o internamento foi submetido a uma cirurgia de emergência pois corria o risco de perder a visão.

"Foi tudo certo, graças a Deus. Eles fecharam essa ligação que tinha entre a artéria e a veia, o que poderia ter tido um sangramento quando eu desmaiei. Ainda não se sabe quando surgiu esse problema da minha cabeça. Ainda estou um pouco baleado, me recuperando. Ralei muito o joelho quando eu desmaiei na esteira".

"Foram oito dias de muita dureza no hospital, muito medo também, mas que deu tudo certo. Pelo menos esse problema da cabeça já está solucionado. Tenho que fazer outros exames daqui a alguns meses para ter a certeza. Se eu não tivesse desmaiado, eu não saberia que eu teria isso na cabeça e poderia ser fatal. Essa cirurgia também não era tão simples, eu poderia ter perdido a visão do olho direito, mas que deu tudo certo. Foi o maior susto da minha vida", completou, chorando.