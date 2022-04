Ex-tenista que posou para Playboy faz sucesso com conteúdo adulto

A americana Ashley Harkleroad era uma promessa do tênis mundial, mas não conseguiu grande destaque no circuito da WTA. A melhor posição que conquistou no ranking mundial foi a 39ª colocação, em 2003. Há dez anos, ela se aposentou do esporte e, agora, vem fazendo sucesso de outra forma.

A ex-atleta de 36 anos está investindo em conteúdo adulto, com um perfil no OnlyFans. E, segundo o jornal italiano Corriere Dello Sport, ela recentemente divulgou seu primeiro vídeo pornô na plataforma. "Se eu tiver fãs dispostos a gastar 5 euros por uma foto sexy, até onde posso ir?", disse.

Ashley, aliás, foi a primeira tenista do circuito profissional a ilustrar a capa da revista Playboy, em 2008. "É uma decisão complicada, mas pensei e resolvi fazer. Tenho orgulho do meu corpo, estou em forma e me sinto como se representasse a beleza física das mulheres que são atletas", afirmou, na época.

A americana era uma promessa no mundo do tênis. Aos 15 anos, ela se tornou profissional, e assinou um contrato de cinco anos com a Nike. Com 16 anos, se tornou número 3 do mundo juvenil. Mas nunca conquistou nenhum título de simples. Em torneios da WTA, ela teve 213 vitórias e 140 derrotas.