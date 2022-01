Ex-'The Voice', baiana Aila Menezes é internada às pressas após sentir dores abdominais

A cantora baiana Aila Menezes, que participou do The Voice Brasil 2013, foi internada na noite da última terça-feira (25) após sentir fortes dores abdominais. Ela, desde então, está no Hospital da Bahia em observação.

Em entrevista ao portal da revista Quem, a artista explicou que vinha apresentando um quadro de diarreia crônica e, em um período de três meses, chegou a eliminar 30 quilos.

"Estou internada há aproximadamente três dias. Na verdade, eu trago um quadro de algum tempo para cá de diarreia crônica. Busquei um gastroenterologista, que sugeriu que eu tinha uma disbiose, uma síndrome do intestino irritável. Mas em um período de aproximadamente dois meses e meio, três meses, eu perdi quase 30 quilos. Não conseguia manter nada no meu intestino, não conseguia me alimentar, estava sem fome e com muita diarreia. E achava que era por causa dessa síndrome do intestino irritável. Modifiquei minha alimentação - eu já não consumo nada de leite mesmo, já tenho na vida uma alimentação bem balanceada - e fiquei ainda mais dentro de um padrão de alimentação mais saudável", recordou na conversa.

Aila começou que as dores começaram após um ensaio na terça. Ela canta pagodão e lançou um novo trabalho recentemente.

"Tomei uma medicação em casa, só que a dor persistiu. Vim para o hospital achando que poderia ser até apendicite. Mas quando eu cheguei aqui, recebi a surpresa de uma tomografia, que apontou que todo o meu intestino está inflamado, infeccionado, correndo risco de ruptura. Segundo a equipe médica, existem algumas possibilidades diagnósticas, como a Doença de Crohn, que é autoimune. E eu já tenho uma doença autoimune chamada urticária crônica idiopática", explicou à revista Quem.

Uma vez internada, Aila começou o tratamento com medicação venosa. "Tive que iniciar imediatamente o tratamento com antibióticos muito fortes e não me deixaram mais ir para casa. Estou aqui no hospital para ver se combatemos essa bactéria, que pode, inclusive, ir para o corpo, corre o risco de ir para o sangue. Meus exames de sangue já deram alterados, com infecção alta. Estou me cuidando de forma bem desesperadora, eu diria. Não esperava isso mesmo. Foi tudo de uma hora para outra", contou.

Aila está aflita com seu quadro de saúde. "Eu preciso do real diagnóstico, saber se é a Doença de Crohn, que não é muito falada, mas é uma doença superimportante de ser abordada porque traz muitos problemas intestinais. E não tem a ver com obesidade, nada disso, é uma doença que vem, geralmente, de gatilhos emocionais, como outras doenças autominunes. Estou aqui lutando, não tenho ideia de quando terei alta. Estou isolada por ser uma bactéria grave, que pode correr o risco de romper o meu intestino. Estou na luta para sobreviver, tomando as medicações e tentando mentalizar coisas positivas. Cancelei meu evento, que seria hoje, adiei a data, na verdade, que é o meu 'Baile de Todas as Cores'", disse.