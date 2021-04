Ex-Vitória, Bruno Pivetti é anunciado como novo técnico do CSA

O CSA anunciou, nesta segunda-feira (26), a contratação do técnico Bruno Pivetti, de 37 anos, para a sequência do Campeonato Alagoano e a Série B do Brasileirão. O treinador, ex-Vitória, chega ao Azulão após a saída de Mozart, que entregou o cargo no dia 18 e foi para a Chapecoense.

Pivetti já está no Alagoas e comandará seu primeiro treino com a nova equipe nesta terça-feira (27), no CT do Nelsão. A estreia será no sábado (1º), no clássico contra o CRB, pela oitava rodada do Campeonato Alagoano. Com ele, foram anunciados também o auxiliar Julian Tobar e o preparador físico Marcelo Lins Martins.

O Maior de Alagoas acertou a contratação do técnico Bruno Pivetti. Já em Maceió, o novo comandante Azulino faz amanhã (27) seu primeiro treinamento. Também chegam para a comissão técnica o auxiliar Julian Tobar e o preparador físico Marcelo Lins Martins. pic.twitter.com/L2l2ULjvVK — CSA (@CSAoficial) April 26, 2021

O treinador chega ao CSA após uma rápida passagem pelo Tombense. Pivetti ficou pouco mais de quatro meses no clube, quando conquistou a Recopa de Minas Gerais e o título do Mineiro do Interior. Também garantiu a classificação para as semifinais do estadual e para a Copa do Brasil de 2022.

Ao todo, foram 14 partidas no comando da equipe carcará, com seis vitórias, seis empates e apenas duas derrotas, aproveitamento 57,14%.

Antes, Bruno Pivetti trabalhou no Vitória. Chegou ao Leão em 2019, como coordenador da base e auxiliar técnico, e assumiu o cargo de treinador em 2020, após a saída de Geninho. No rubro-negro, fez 19 partidas, com quatro triunfos, nove empates e seis derrotas, rendimento de 36,8%. Ele saiu do clube em outubro.

O profissional também tem passagens em diferentes funções pelo Audax, Athletico-PR e Ludogoretz Razgrad, da Bulgária.