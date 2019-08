Ex-Vitória, Claudio Tencati acerta retorno para o Londrina

Segundo técnico do Vitória na temporada, Cláudio Tencati arranjou um novo clube e pode ser adversário do Vitória na Série B. Nesta quarta-feira (21), o paranaense foi anunciado no Londrina, equipe que treinou de 2011 a 2017.

Tencati foi demitido do Vitória no último mês de maio, logo após a derrota contra o São Bento, no Barradão. Apesar de estar desligado do clube há mais de três meses, o treinador ainda não teve sua rescisão com o rubro-negro publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Alegando atrasos de pagamento durante o tempo que comandou o rubro-negro, Claudio Tencati moveu um processo na justiça trabalhista contra o clube. Segundo representantes do treinador, a ação cobra R$600 mil - valor correspondente a salários atrasados, multas e verbas rescisórias.

Na última tentativa de conciliação, a defesa de Tencati abaixou a pedida para R$380 mil, valor que foi rechaçado pelo Vitória. A próxima audiência do caso está marcada para o próximo dia 26 de setembro.

Por conta do acerto com o Londrina, os representantes de Claudio Tencati entraram com pedido na justiça para que seja publicada de forma imediata a rescisão de Tencati com o Vitória. Apesar de ainda ter o vínculo com o Leão, Tencati não tem nenhum impedimento para assumir o Londrina de forma imediata. O próximo compromisso do Tubarão, inclusive, é contra o seu algoz, o São Bento, dentro do estádio do Café. A partida acontece no próximo sábado (24).

