Ex-Vitória, David Luiz troca o Chelsea pelo Arsenal na Inglaterra

No último dia da janela de transferências da Premier League, o Campeonato Inglês de futebol, o Arsenal se movimentou para tirar um jogador de um rival. Revelado nas categorias de base do Vitória, David Luiz sai do Chelsea e vai defender o time do norte londrino. O zagueiro jogou no time principal do Vitória entre 2005 e 2007, ano em que foi vendido para o futebol português.

Os Gunners pagaram o montante de 8 milhões de libras para ter o zagueiro em seu sistema defensivo. O valor é equivalente a cerca de R$ 40 milhões, na atual cotação. Por ser uma transferência entre clubes do mesmo país, o Vitória não tem direito a nenhuma quantia da negociação - mesmo sendo o clube formador do atleta.

A busca pelo brasileiro aconteceu para suprir a saída de Laurent Koscielny, defensor francês que deixou o clube depois de muita briga e foi para o Bordeuax, em seu país natal.

David Luiz estava em uma situação problemática no Chelsea. Na quarta-feira (7) ele chegou a recusar treinar com o elenco comandado pelo técnico inglês Frank Lampard.

Fã declarado do jogador, o treinador do Arsenal, Unai Emery, aproveitou a situação e fez um negócio que é barato para os padrões do futebol europeu. Emery treinou o zagueiro quando comandava o Paris Saint-Germain.

"David tem muita experiência e eu lutei para trabalhar com ele novamente. Ele é um jogador muito conhecido e tem muito a contribuir em nossa defesa", declarou o técnico ao site do Arsenal.

Aos 32 anos, David Luiz vai vestir a camisa de número 23 e assinou contrato por dois anos, com opção do clube prorrogar por mais uma temporada.

David Luiz não é a primeira cria da Toca do Leão a jogar no Emirates Stadium. Em 2015, o Arsenal contratou Gabriel Paulista junto ao Villarreal, da Espanha. Também zagueiro, Gabriel Paulista foi vendido para o time espanhol em 2013 por R$10 milhões.