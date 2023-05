Ex-Vitória faz piada ao tentar aliciar Bauermann: 'Fácil demais'

O volante Fernando Neto, ex-Vitória e hoje no São Bernardo, ofereceu R$ 60 mil ao zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos, para levar um cartão amarelo no Brasileirão do ano passado. É isso que mostram prints de conversas entre os dois jogadores, divulgadas nesta terça-feira (9) pelo site ge. As mensagens constam na nova denúncia feita pelo Ministério Público de Goiás no âmbito da Operação Penalidade Máxima

O episódio teria acontecido nas rodadas finais da competição. As imagens mostram Fernando Neto, que estava à época no Operário-PR, tentando convencer o Bauermann a forçar um cartão. Ele assume participado no esquema, e diz ter sido amarelado após cometer falta no atacante Luciano Juba, do Sport. A partida, pela Série B, está entre as investigadas.

Conversa entre Eduardo Bauermann e Fernando Neto

(Foto: Reprodução/ge)

Bauermann, que atuou com Fernando Neto no Paraná, recusa a proposta. Na justificativa, ele afirma que tentou realizar um esquema para receber um cartão amarelo em 2021, quando defendia o América-MG, mas afirma que outro companheiro do time foi advertido. A partida em si não foi revelada. Na sequência, Fernando faz uma brincadeira pelo zagueiro não ter conseguido tomar o cartão amarelo.

"É fácil demais kkkkk", escreveu o volante.

Conversa entre Eduardo Bauermann e Fernando Neto

(Foto: Reprodução/ge)

Bauermann é investigado por ter aceitado participar do esquema nos jogos do Santos contra o Avaí (quando não levou o cartão amarelo combinado) e o Botafogo (no qual foi expulso, mas depois do apito final, o que não conta para as casas de apostas). Nesta terça-feira (9), o zagueiro foi afastado pelo Santos.

Já Fernando Neto está entre os jogadores que aparecem em nova denúncia do Ministério Público de Goiás sobre manipulação de jogos no futebol brasileiro. Estão sob investigação partidas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro de 2022, além de confrontos dos estaduais que aconteceram neste ano.

Além do volante, foram adicionados na fase atual os nomes do volante Nikolas, do Novo Hamburgo-RS, e do atacante Jarro Pedroso, do Inter-SM. Outro ex-Vitória já havia sido alvo de uma operação de busca e apreensão: o zagueiro Victor Ramos, hoje na Chapecoense.