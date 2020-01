Ex-Vitória, Kanu vai jogar o Campeonato Baiano pela Juazeirense

O zagueiro Kanu, que defendeu o Vitória nas temporadas 2016, 2017 e 2018, acertou seu retorno aos gramados da Bahia. O jogador de 35 anos vai assinar contrato para vestir a camisa da Juazeirense durante o Campeonato Baiano.

O anúncio oficial foi feito pelo clube através do Instagram neste domingo (12). Na publicação, a Juazeirense revelou que a faculdade Unirb e o empresário Getúlio Galdino pagarão os salários do atleta.

"Kanu é meu amigo já de algum tempo. Temos boa relação e, um dia desses, batendo um papo num restaurante de Salvador, eu fiz o convite", contou o presidente do Cancão, Roberto Carlos.

No ano passado, Kanu vestiu a camisa do Oeste, mas está sem clube desde setembro. A Juazeirense estreia no Campeonato Baiano contra o Bahia, no dia 22 de janeiro, às 21h30, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.