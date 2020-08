Ex-Vitória, Neilton pode ser novidade do Coritiba contra o Bahia

Adversário do Bahia nesta quarta-feira (12), em jogo que marca a estreia tricolor no Campeonato Brasileiro, o Coritiba pode ter estreia em Pituaçu. O técnico Eduardo Barroca relacionou o atacante Neilton, ex-Vitória, e o jogador pode atuar pela primeira vez pelo alviverde.

Apesar de ter viajado com a delegação para Salvador, Neilton ainda vai ter a situação analisada pela comissão técnica do Coritiba para saber se terá condições de ficar no banco de reservas. O jogador foi contratado no mês passado após rescindir com o Vitória.

O que Eduardo Barroca sabe mesmo é que não vai contar com três peças importantes. Titulares da equipe, o lateral Patrick Vieira, o zagueiro Rhodolfo e o meia-atacante Gabriel, ex-Bahia, não foram relacionados para a partida. O Coxa não explicou o motivo das ausências.

Barroca só vai divulgar a escalação para o confronto minutos antes do início da partida, mas uma provável escalação tem: Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Nathan Silva, Matheus Galdezani e Renê Júnior (Ruy); Wellissol, Igor Jesus e Robson.

Bahia e Coritiba se enfrentam quarta-feira (12), às 20h30, em Pituaçu, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão.